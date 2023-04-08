За минулу добу українські пілоти вразили потужними авіаційними бомбардуваннями районів зосередження сил та техніки армії РФ.
Зокрема, вдалося реалізувати 9 атак, уточнив Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведення у Facebook. За підсумками повітряних "маневрів" Сил оборони ворог втратив штурмовик Су-25 й одразу 7 БпЛА різних типів: 3 "Орлани", 3 "Ланцети" та один "Мерлін".
Зі свого боку підрозділи ракетних військ і артилерії також показали гарний результат. Уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.
Генштаб уточнив, де минулої доби армія РФ намагалася розвинути наступ
Нагадаємо, що за підсумками 5 квітня ворог не полишив спроб повністю взяти під контроль місто Бахмут. Згідно зі зведенням Генштабу - саме там тривають найзапекліші бої між окупантами та ЗСУ. Також фронт "палає" біля Мар'їнки - там ворог також намагається отримати перевагу.
Загалом за останню добу ЗСУ вдалося стримати понад 60 атак ворога. Окупанти концентрувалися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.