Вдалося знищити щонайменше 8 одиниць важкої техніки.

Українські воїни успішно відпрацювали по зосередженню живої сили та техніки російських окупантів у Херсонській області.

Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, а також в районі Василівки Запорізької області.

"Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється", - зазначили у Генштабі.

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Крім того, за інформацією ГШ, з 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів.

Втрати Росії в Україні

Загальні втрати Росії в Україні складають 98 800 особового складу, повідомив Генштаб ЗСУ. Через постійні удари ЗСУ окупанти змінили логістику постачання.

Згідно з прогнозами західних аналітиків, до початку 2023 року Росія може повністю витратити справні запаси боєприпасів, якщо не вдасться до допомоги іноземних постачальників або до старих запасів.

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