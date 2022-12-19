Росіянам доводиться вже везти боєприпаси з віддалених регіонів РФ.

Окупанти змінили логістику постачання через регулярні удари українських сил, повідомив в ефірі національного телемарафону речник Східного угрупування Сергій Череватий.

За його словами, з цим, зокрема, пов’язаний страх розвантажувати снаряди ближче ніж за 100 км до передової.

"У них ще не снарядний голод, але системна робота українських артилеристів та інших підрозділів змусила ускладнити їхню логістику, і вони вже бояться менше ніж за 100 км від передової розвантажувати свої артилерійські склади", – пояснив Череватий.

Череватий підтвердив, що росіянам доводиться вже везти боєприпаси з віддалених регіонів РФ, що свідчить і про певне виснаження ресурсів терористів.

Дефіцит озброєння у Росії

За підрахунком військового експерта Івана Киричевського, ЗСУ вже знищили 100% від довоєнної кількості танків армії РФ, тобто 2940 танків. Армія РФ уже також втратила майже 6 тисяч бронемашин, вибито 45% від довоєнної кількості.

У боях проти ЗСУ ворог втратив і понад 2700 артсистем та РСЗВ, або 48% від довоєнної кількості.

Згідно з прогнозами західних аналітиків, до початку 2023 року Росія може повністю витратити справні запаси боєприпасів, якщо не вдасться до допомоги іноземних постачальників або до старих запасів.

Водночас західні ЗМІ констатують, що Росія продовжує виробляти високоточну зброю попри накладені санкції. Наразі невідомо, чи закуповує Москва технології в обхід існуючих обмежень, чи поповнила арсенали заздалегідь напередодні вторгнення 24 лютого.

Окремо відомо про військову підтримку Путіна Північною Кореєю та поглибленням співпраці Кремля з іранським режимом.

Вас також можуть зацікавити новини: