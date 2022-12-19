Супротивники втратили ще один танк, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Загальні втрати Росії у війні з Україною за добу зросли ще на 520 загарбників.

Тепер кількість ліквідованих ворогів становить 98 800 осіб, повідомив Генштаб збройних сил України.

За його даними, на нашій землі також знищено ще один танк, 6 ворожих бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 ворожий засіб протиповітряної оборони, а також 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Крім того, ліквідовані 13 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та одна одиниця спецтехніки.

Ситуація на фронті - що треба знати

Генштаб ЗСУ повідомляв, що упродовж минулої доби українські воїни відбили атаки росіян у Донецькій області в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Верхньокам’янське, Підгородне, Кліщіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль, Побєда та Новомихайлівка, а в Луганській - під Білогорівкою, Червонопопівкою, Макіївкою та Стельмахівкою.

За його даними українські воїни уразили низку важливих об’єктів ворога, зокрема, пункт управління та склади боєприпасів.

Варто зазначити, що станом на 18 грудня на нашій землі знищили близько 98 тисяч 280 супротивників.

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