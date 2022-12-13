За словами високопоставленого військового, вони мають високий рівень відмов.

До початку 2023 року Росія може повністю витратити справні запаси боєприпасів, якщо не вдасться до допомоги іноземних постачальників або до старих запасів.

Про це Reuters розповів високопоставлений військовий представник Сполучених Штатів Америки. За його словами, зараз армія Російської Федерації використовує старі боєприпаси, що мають високий рівень відмов.

"Вони взяли боєприпаси з застарілих запасів, що вказує на те, що вони готові використовувати боєприпаси, деякі з яких були зроблені більше 40 років тому", - сказав чиновник на умовах анонімності.

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На його думку, до початку наступного року Росія може повністю витратити справні запаси боєприпасів. Також військовий представник підкреслив, що використання старих запасів пов'язане з ризиком.

"Іншими словами, ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці і сподіваєтеся, що вони вистрілять або вибухнуть при приземленні", - додав він.

Хто допомагає Росії з озброєнням

На початку листопада в Білому домі заявили, що Північна Корея таємно постачає РФ значну кількість боєприпасів. Крім того, в ЗМІ з'являлася інформація про те, що Північна Корея шиє форму для російських солдатів.

5 листопада стало відомо, що в Росію вперше за кілька років прибув поїзд з Північної Кореї.

Як відомо, раніше Росія закупила у Ірану дрони-камікадзе Shahed-136 і Mohajer-6. Влада Ірану довго не визнавала це, проте восени зізналася, що продала РФ БПЛА. За їх словами, поставки відбулися за кілька місяців до початку повномасштабної війни.

Раніше ЗМІ писали, що Іран готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї, зокрема, ударні дрони і балістичні ракети.

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