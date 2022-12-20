Втрати Росії уточнюються.

Українські воїни продовжують знищувати бази російських окупантів. Цього разу Генеральний штаб підтвердив розгром пункту постійної дисклокації РФ у Херсонській області.

Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу, підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.

Втрати Росії в Україні

Загальні втрати Росії в Україні складає 98 800 особового складу, повідомив Генштаб ЗСУ.

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Окупанти змінили логістику постачання через регулярні удари українських сил, повідомив в ефірі національного телемарафону речник Східного угрупування Сергій Череватий.

Згідно з прогнозами західних аналітиків, до початку 2023 року Росія може повністю витратити справні запаси боєприпасів, якщо не вдасться до допомоги іноземних постачальників або до старих запасів.

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