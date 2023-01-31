Розбір завалів закінчено, наразі ідентифіковують "двохсотих".

Українські воїни влаштували потужний "феєрверк" у штабі одного з російських полків. Знищено багато окупантів.

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц", знищено штаб полку 18 гвардійської мотострілецької дивізії, яка дислокується у Калінінградській області РФ.

"В результаті феєрверку влаштованому в штабі одного з полків 18 мсд російських окупантів в Україні, орієнтовні безповоротні втрати окупантів склали: до 70 - 200", - повідомив "Штірліц".

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За даними українського офіцера, наразі розбір завалів завершений, проходить ідентифікація "демобілізованих".

Війна в Україні: ЗСУ знищують окупантів

За добу знищено 850 окупантів, і тепер загальні втрати Росії в Україні становлять понад 127 тисяч загарбників.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів.

На нищівні удари ЗСУ скаржаться і самі окупанти. Зокрема, нещодавно окупант 27-ї мотострілецької бригади РФ поскаржився на величезні втрати серед особового складу і панічні настрої новоприбулих бійців. За його словами, напередодні ЗСУ розгромили польовий табір ворога.

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