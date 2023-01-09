Українські бійці ліквідували кілька десятків росіян.

Українські захисники влаштували в новорічну ніч окупантам "феєрверк" не тільки в Макіївці, а й Шахтарську. Там ЗСУ ліквідували кілька десятків росіян.

"На Новий рік російським окупантам було весело не тільки в Макіївці. Приходять підтвердження результативного прильоту "Хаймарсів" у Шахтарську 31 грудня 2022 року", - написав журналіст Денис Казанський у Facebook.

При цьому він вказав, що російське командування промовчало про цю "неприємність", а ось родичі окупантів, відправлених на "концерт Кобзона", мовчати не стали.

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"Повідомляється, що в цілому в Шахтарську загинуло кілька десятків окупантів. Купами пішли...", - зазначив журналіст.

Крім того, він опублікував некрологи з російських соцмереж. У повідомленнях про "ваньків" чітко зазначено, що їх "демілітаризували" 31 грудня в Шахтарську

Удар по окупантах у новорічну ніч - що відомо

Українські захисники в новорічну ніч в Макіївці Донецької області знищили близько 400 загарбників, а ще близько 300 - отримали поранення. Окупанти перебували в будівлі ПТУ №19.

Крім того, спецпідрозділ 92-ї бригади ЗСУ оприлюднив кадри роботи по місцю скупчення росіян та техніки у Сватовому. При цьому глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що сильно постраждала логістика росіян.

3 грудня в Генштабі ЗСУ підтвердили удар по загарбниках у Чуланівці Херсонської області в новорічну ніч. Зазначається, що втрати склали близько 500 пораненими та ліквідованими окупантами.

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