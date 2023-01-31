За добу, зокрема, було ліквідовано 9 ворожих бойових броньованих машин.

За добу знищено 850 окупантів і на тепер загальні втрати Росії в Україні становлять понад 127 тисяч загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. "Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 127500 (+850 за минулу добу) осіб ліквідовано.

Також за останню добу збільшилась кількість знищеної ворожої техніки: бойових броньованих машин ворога - до 6378 (+9) одиниць, артилерійських систем - 2197 (+1) одиниць, РСЗВ - 454 (+1) одиниці, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4), автомобільної техніки та автоцистерн - 5048 (+7) одиниць, спеціальної техніки - до 200 (+1) одиниць.

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Крім того, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували: ворожих танків - 3201 одиниця, засобів ППО - 221, літаків - 293, гелікоптерів - 284, кораблів/катерів - 18 одиниць. Збито 796 крилатих ракет росіян.

Ситуація на фронтах в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, минулої доби сили оборони України нанесли ураження по трьох ворожих пунктах управління, двом складам боєприпасів і до десятку місць зосередження сил окупантів.