За його словами, з 30 новобранців вижило тільки 10.

Окупант 27-ї мотострілецької бригади РФ поскаржився на величезні втрати серед особового складу і панічні настрої новоприбулих бійців.

Як свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки, втрати у підозділі окупанта складають понад 60 відсотків. Фактично виживає 10 з 30 окупантів.

"Я *бать надивився, п*здец, я тобі кажу. Наш табір розп*дарасили взагалі весь. *бать, нах*й, мізки просто на деревах висіли. Я взагалі, я прокляв, що сюди поїхав, нах *й", - бідкається окупант.

За його словами, ЗСУ накривають російські позиції щодня безперервно. Однак окупантам наказали стояти. Росіяни намагаються не допустити прориву українських воїнів.

"Коли табір розп*дарасили, я за день, бл*дь, - за один раз - міг три рази померти. Прям, дивом я, бл*дь, вижив, нах*й"

Співрозмовник тим часом доповів окупанту, що мобілізовані під час навчань у Росії за 2 місяці поспивалися: "Всі гроші про*бали, бл*д. Зараз сюди приїдуть, вони ох*єють".

Окупант зауважив, що усі "мобіків" шоковані станом справ на передовій. Однак є й гарні новини - за участь у бойових діях з окупанта знімуть дві судимості.

Мобілізація в Росії

Невдовзі після оголошення часткової мобілізації в Росії у вересні рівень підтримки війни впав до 34%. При цьому вже незабаром він значно збільшився. Колишній чиновник Кремля розповів журналістам WSJ, що внутрішнє опитування Кремля щодо війни свідчить про те, що росіяни терпітимуть ще один раунд мобілізації.

У Генштабі повідомляли, що у Російській Федерації не можуть розв'язати питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців. Як зазначали аналітики ISW, погане забезпечення мобілізованих в Росії розколює інформаційний простір.

У нещодавньому аудіоперехопленні жінка обговорюючи з окупантом стан мобілізації в Росії заявила, що до армії РФ забирають непридатних за здоров'ям осіб.

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