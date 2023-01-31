Ворог не припиняє нищити критичну та цивільну інфраструктуру нашої держави - завдає ракетних ударів та веде обстріли з інших видів озброєння.

Минулої доби нанесено удари по 3 ворожих пунктах управління, 2 складах боєприпасів та до десятка місць зосередження сил окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження та 2 склади боєприпасів окупантів", - зазначає Генштаб.

Водночас ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ракетних ударів, здійснює артилерійські обстріли цивільних об’єктів та помешкань мирного населення.

Так, у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби, противник завдав 3 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по житлових будинках міст Херсон та Очаків.

"Високою залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - зазначено у повідомленні.

Продовжуються обстріли військами Російської Федерації населених пунктів поблизу державного кордону, що спричиняють втрати серед цивільного населення та руйнування приватної власності. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Хрінівка, Гута-Студенецька і Красний Хутір Чернігівської області; Сопич, Волфине, Шпиль, Басівка, Запсілля, Мезенівка, Велика Писарівка Сумської області та Ветеринарне, Глибоке, Стрілеча, Борисівка, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Верхня Писарівка, Вовчанськ, Бударки, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку від ворожого вогню постраждали Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і Андріївка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Новопавлівському - обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку постраждали, зокрема, Времівка і Новопіль на Доннечині, а також Ольгівське, Білогір’я, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Кам’янське і Новоселівка Запорізької області. Загалом понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів зазнали райони населених пунктів Одрадокам’янка, Іванівка, Токарівка, Антонівка, Первомайське, Велетенське та Херсон.

Війна в Україні: актуальні дані

Окупанти зосереджують свою увагу на боях за Донбас. Перш за все, штурми на Донецькому напрямку спрямовані на відволікання українських сил від підготовки до контрнаступу, вважає Інститут вивчення війни. Однак противник, ударами по Вугледару, бажає також відсунути ЗСУ подалі від Кримського "коридору".

Важкі бої точаться на на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Тим часом ЗСУ продовжують "відправляти до пекла" окупантів. 30 січня перелік мертвих загарбників поповнився іще 490 тілами. Всього втрати Росії у війні проти України зросли до 126 650.

За інформацієї терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, у російських окупантів з'явилися проблеми на Донецькому напрямку. Наступ у Мар'їнці припинився, а у Вугледарі так і не сталося прориву.

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