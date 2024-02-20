За два роки війни росіяни втратили 25 із 150 Су-34 і шість із 120 Су-35.

Повітряним силам ЗСУ відчайдушно не вистачає боєприпасів, включно з ракетами протиповітряної оборони Patriot. Саме вони дозволили за три дні збити одразу шість російських бомбардувальників.

Як пише Forbes, ці втрати стануть неприйнятними для російської армії, якщо продовжаться на цьому рівні. За оцінкою Oryx, за два роки війни росіяни втратили 25 із 150 Су-34 і шість із 120 Су-35.

Однак видання вважає малоймовірним, що ЗСУ зможуть знищувати російську авіацію зі швидкістю два літаки на день. Екс-радник очільника МВС Антон Геращенко стверджував, що наразі запас ракет для Patriot досяг критичного рівня.

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При цьому українські захисники не можуть використовувати ці боєприпаси тільки для збивання винищувачів, оскільки вони ще потрібні для перехоплення балістичних ракет. Тому журналісти переконані, що Повітряні сили ЗСУ найближчим часом будуть збивати менше російських літаків.

Росія стрімко втрачає авіацію

Як повідомляв УНІАН, уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Наступного дня сили ППО "приземлили" Су-34, а 19 лютого збили Су-34 та Су-35С.

Авіаційні втрати ворога на 20 лютого 2024 року відчутно зросли. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував збиття російських літаків останніми днями, заявивши, що Сили оборони мають інструменти, які дозволяють діставати ворога на великих відстанях.

На рахунку переданої Німеччиною Україні батареї американського ЗРК Patriot вже 18 збитих російських літаків, повідомив італійський військовий експерт Томас Тейнер.

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