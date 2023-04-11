Міноборони вважає, що вони можуть поширювати дезінформацію.

У Міністерстві оборони Великої Британії прокоментували інформацію про витік у мережу секретних документів Сполучених Штатів Америки.

Офіційну заяву представника Міністерства оборони опубліковано в мікроблозі Twitter. У ньому говориться, що широко висвітлюваний витік "можливої секретної інформації" Сполучених Штатів продемонстрував серйозний рівень неточності.

"Читачі повинні бути обережні, приймаючи за чисту монету твердження, які можуть поширювати дезінформацію", – йдеться в повідомленні.

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Витік секретних документів: що відомо

Нагадаємо, що раніше у соцмережах поширили засекречені документи, які містять деталі плану США та Північноатлантичного Альянсу щодо оснащення ЗСУ перед контрнаступом.

Експерти вважають, що в документах змінили деякі дані - наприклад, там завищені втрати українських сил і занижені втрати російської армії в Україні.

За даними CNN, Україна вже змінила свої військові плани через публікацію цих документів. Водночас в Офісі президента України заявили, що вони є "фотошопом" і російською ІПСО перед великим контрнаступом.

На розслідування витоку в Штатах можуть піти місяці. Тим часом представники комітету з розвідки Палати представників США сказали журналістам, що цей витік може мати призвести до поганих наслідків.

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