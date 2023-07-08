Зокрема, українські сили здобувають успіхи, а російські окупанти обмежені у здатності знаходити та вражати українську артилерію.

Після загарбання Бахмуту в травні росіянами тепер вже ЗСУ перейшли в контрнаступ, який загрожує росіянам втратою цього міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

"Після затишшя у червні 2023 року, впродовж останніх семи днів Бахмут знову став місцем одних із найбільш інтенсивних боїв на фронті", - йдеться у повідомленні.

"Українські сили здобувають стійкий успіх як з північної, так і з південної сторони утримуваного Росією міста. Досить імовірно, що російські оборонці потерпають від низького морального духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію", - наголошується у повідомленні.

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"Російське керівництво майже напевно вбачає політично неприйнятною здачу Бахмуту, який має символічну вагу як один з небагатьох російських здобутків в останні 12 місяців. Однак, досить імовірно, що є декілька додаткових резервів, щоб направити у цей сектор", - сказано у повідомленні.

Ситуація довкола Бахмута

Як повідомляв УНІАН, 7 липня стало відомо, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України просунулись за добу на більш ніж кілометр.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що біля міста Бахмут Донецької області українські воїни домоглися тактично значних успіхів.

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