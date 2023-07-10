Українська армія загнала свою "здобич" на дах й почала вогневе ураження.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як наша армія загнала росіян у Бахмуті в чергову пастку.

Відповідний ролик генерал опублікував в Telegram. В кадрі бійці 77 окремої аеромобільної бригади загнали окупантів на дах зруйнованої багатоповерхівки, а потім "рознесли" вогневим ураженням.

Сирський зазначив, що Бахмут береться під вогневий контроль Сил оборони.

"Робота продовжується. На Бахмутському напрямку ворог вибивається з позицій", - вказав він.

Нові просування ЗСУ на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, 9 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для українців є гарні новини з Бахмутського напрямку фронту: там росіяни "місцями опиняються в пастках" через власні недолугі дії, тоді як ЗСУ продовжують просуватися вперед.

Зарнку 10 червня Генштаб ЗСУ уточнив, що за підсумками минулого тижня армія України просунулася на 4 квадратних кілометри в районі Бахмутського фронту. Загальні просування Сил оборони складають 24 кв. км.

Вас також можуть зацікавити новини: