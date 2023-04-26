Також Сили оборони збили ворожий розвідувальний безпілотник.

Українська військова авіація сьогодні, 26 квітня, завдала 11 ударів по місцях зосередження російських окупантів і їхньої військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Також Сили оборони збили ворожий розвідувальний БПЛА типу "Supercam".

Своєю чергою, додають у Генштабі, Росія продовжує завдавати ударів і здійснювати обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

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"Протягом доби противник завдав 3 ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляє Генштаб ЗСУ і попереджає, що ймовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські захисники за минулу добу ліквідували майже 700 російських окупантів. Також знищено 24 БПЛА, 17 танків та бойових бронемашин окупантів, 14 артилерійських систем.

Загалом, за даними Міноборони, проти України наразі воює приблизно 369 тисяч російських військових, що мають на озброєнні 5,9 тисяч одиниць важкого озброєння.

За даними Генштабу ЗСУ, найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку в Донецькій області. Від початку доби 26 квітня й станом на вечір сили оборони України відбили 43 атаки російських загарбників на трьох напрямках східного фронту.

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