При цьому глибина оборони російської армії на цій ділянці фронту залишається неясною.

В районі Сватового розгорнуто частини "елітної" 1-ї гвардійської танкової армії Росії. Вона зазнала втрат на початку повномасштабного вторгнення та під час втечі на Харківщині. Рашисти також вибудували систему траншей, але глибина оборони залишається неясною.

Такими відомостями поділилися в британській розвідці в традиційному щоденному звіті про ситуацію на фронті. У зведенні сказано: "Ймовірно, елітна 1-ша танкова армія зазнала важких втрат на початку війни, в тому числі під час відступу з Харківської області у вересні 2022 року. В даний час вона, ймовірно, частково посилена мобілізованими резервістами, хоча і залишається значно нижче затвердженої чисельності — понад 25 000 осіб".

У британській розвідці також повідомили, що окупанти вирили систему траншей загальною протяжністю 60 кілометрів між Сватовим і російським кордоном. Але незважаючи на тривалість робіт по зміцненню захисту, глибина оборони рашистів залишається неясною.

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"Ефективність оборонних операцій 1-ї танкової армії та інших формувань буде в значній мірі залежати від ступеня взаємної підтримки позицій для відступу", — підсумували в британській розвідці.

Ситуація під Сватовим: основна інформація

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в район Сватового та Кремінної окупанти стягнули багато техніки. Вони намагаються всіма силами зупинити наступальні операції ЗСУ.

Представник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий 7 грудня заявив: "На Луганському напрямку, елементом якого є Куп'янський напрямок, росіяни готують контрнаступальну операцію. Ми про це знаємо і активно цьому протидіємо в районі Сватового та інших районах, де вони намагаються контратакувати".

За даними аналітиків з американського Інституту вивчення війни, на лінії Сватове-Кремінна окупанти переважно обороняються від українських захисників.

Гайдай на початку грудня пообіцяв хороші новини з Луганщини. Як повідомив голова ЛОВА, на Сватівському та Кремінському напрямках погода сприяє просуванню ЗСУ.

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