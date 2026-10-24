ЗСУ вдарили по виробництву російських ракет і 'мінуснули' літак: Генштаб розкрив деталі

Продукція комбінату "Тольяттікаучук" використовується для виробництва ракетного палива.

За попередню добу Сили оборони України завдали ударів по важливих об'єктах на території РФ. Було уражено комбінат "Тольяттікаучук", завод "Протон-Електротекс" у місті Орел та літак на аеродромі "Єйськ". Про це повідомляє Генеральний штаб.

"Підтверджено ураження основної виробничої будівлі АТ "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області РФ. Це ускладнює виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими противник б'є по українських містах", - йдеться у повідомленні.

"Протон-Електротекс" – провідний російський виробник оптоелектронного обладнання та приладів повного виробничого циклу, від кристалів до готової продукції, серед якої – модулі для крилатих авіаційних ракет С-71 "Ковер" і перемикачі-інвертори для балістичних ракет 9М723 "Искандер-М". У межах кооперації підприємство також бере участь у виробництві бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1" та його модифікацій.

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Крім цього, було уражено комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ. В районі комбінату зафіксовано вибух і пожежу.

Підприємство виробляє синтетичні каучуки, мономери, фракції та високооктанові добавки до бензину. Синтетичні каучуки, зокрема, використовуються для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Як наголосили у Генштабі, ураження таких об'єктів б'є по ланцюгу постачання сировини для російської ракетної програми.

Окрім того, уражено літак на аеродромі "Єйськ" Краснодарського краю РФ. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Удари ЗСУ по об’єктах в Росії

В ніч на 23 жовтня дрони масово атакували Росію, було уражено один із ключових дата-центрів Федеральної податкової служби в місті Городець Нижньогородської області. Дата-центр у Городці є одним із двох ключових центрів обробки даних ФНС Росії, що працюють у георозподіленому режимі. Тут зберігається та обробляється інформація державних реєстрів, зокрема податкових баз даних.

Українські дрони 10 жовтня уразили нафтоналивний термінал у російському місті Ростов-на-Дону. На місці удару спалахнула масштабна пожежа.

Згодом стало відомо, що внаслідок було пошкоджено щонайменше вісім із дванадцяти великих резервуарів.

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