Українські дрони 'рознесли' хімзавод у Тольятті: вирує пожежа (відео)

Завод "Тольяттікаучук" виробляє синтетичні каучуки та нафтохімічну сировину, а його продукція забезпечує близько 25% російського ринку синтетичних каучуків.

Вранці 24 жовтня в російському Тольятті Самарської області повідомили про атаку безпілотників на хімічне підприємство "Тольяттікаучук". Після удару на заводі спалахнула сильна пожежа, а місцеві жителі фіксували проліт дронів над містом. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Перші повідомлення про атаку на Самарську область з’явилися невдовзі після шостої години ранку. За даними місцевих жителів, під удар потрапив завод "Тольяттікаучук".

На оприлюднених кадрах видно дим, який здіймається над підприємством. Згодом у мережі з’явилися повідомлення про сильну пожежу на території заводу. Також місцеві жителі продовжували фіксувати безпілотники над містом.

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На тлі атаки в місцевих російських каналах повідомляли про евакуацію співробітників автомобільного підприємства "АвтоВАЗ". Офіційної інформації про наслідки удару наразі немає.

Чим важливий завод "Тольяттікаучук"

Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків і нафтохімічної сировини. Його продукцію використовують, зокрема, для виготовлення комплектувальних для бронетехніки й авіації.

За наведеними даними, завод забезпечує близько 25% російського ринку синтетичних каучуків.

Атаки на обʼєкти в РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня вибухи пролунали також у російському Орлі. Тоді повідомляли про ураження заводу "Протон", який виробляє оптоелектронне обладнання та компоненти військового призначення.

Це підприємство має значення для російського військово-промислового комплексу. Після атаки російські пропагандисти назвали удар по заводу "терором" і заявили про атаку на нібито мирний об’єкт.

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