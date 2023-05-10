Грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнер" та змусило замінити їх гірше підготовленими регулярними військами РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив про відступ російських військ на окремих ділянках фронту біля Бахмута. Про це він повідомив у Telegram.

"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", - зазначив він.

За словами Сирського, саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнер" та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

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"Попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9-го травня, ворог так і не зміг захопити українське місто. Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває…", - резюмував командувач.

При цьому він окремо відзначив роботу 3-ї окремої штурмової бригади, яка в бою завдала ворогу потужного удару та "показала міць української армії".

Бої за Бахмут - позиції росіян розгромлено

Напередодні ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин поскаржився, що 72-а бригада військ РФ "про*рала три квадратних кілометри", на якому у нього "загинуло близько 500 осіб".

Згодом 3-тя окрема штурмова бригада у складі тактичної групи "Азов", яка захищає південно-західні околиці Бахмута, заявила про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під міста.

У 3-ій ОШБр повідомили про знищення техніки та БК ворога, ліквідацію понад 150 окупантів, серед яких є і вагнерівці, та 5 полонених росіян.

Сьогодні, 10 травня, командир підрозділу розвідників "Terra" у складі тактичної групи "Азов" Микола (Абдула) Волохов в ефірі "Еспресо" сказав, що наслідком дії третьої окремої штурмової бригади звільнено понад два кілометри поблизу Бахмута.

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