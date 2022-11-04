Також відомо, що за добу противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів по території України.

За добу українські воїни завдали по ворогу 21 удару. Також Збройні сили України відбили атаки російських окупантів в районах шести населених пунктів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об’єкти противника.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Наші сили ППО збили 3 БпЛА "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

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Також відомо, що за добу противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів по території України. Постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей.

"Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА. Зокрема, з території республіки білорусь", - додали у Генштабі.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли.

На Сіверському напрямку окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Також загарбники застосували ударні БпЛА. На Слобожанському напрямку ворог обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чугунівка та Уди.

У Генштабі також повідомили, що на Куп’янському та Лиманському напрямках російські загарбники атакували з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів М’ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка.

Тим часом на Бахмутському напрямку противник гатив з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля, а на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське.

На Новопавлівському напрямку російські загарбники проводили обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка. Тим часом на Запорізькому напрямку окупанти гатили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіював БпЛА, здійснив до тридцяти вильотів.

Війна в Україні: нові втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, на півдні ЗСУ завдали потужних ударів по російських об'єктах. Українські військові виконали 167 вогневих завдань. Окрім цього, захисники нашої країни знищили спостережний пункт росіян на Донеччині.

Як зазначили аналітики ISW, рашисти зстикнулися з серйозними проблеми в Україні. Паралельно зі значними втратами особового складу, російська армія не може налагодити постачання важкої військової техніки.

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