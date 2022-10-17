Тим часом ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами ворога.

За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районі 9-ти населених пунктів Донеччини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також розповіли, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шести позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також наші підрозділи протиповітряної оборони збили 15 ворожих БпЛА.

Тим часом ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами ворога.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Учора українські захисники за годину знищили 11 іранських дронів-камікадзе. По одному "шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

На півдні за минулу добу Сили оборони завдали 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по ворогу. Президент РФ чітко програє на всіх фронтах, а тому він хоче перемир'я, розповів генерал Микола Маломуж.

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