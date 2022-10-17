По одному "шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Українські захисники знищили 11 дронів- камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляється у офіційному Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України.

"На півдні України знову атака дронів-камікадзе "Shahed-136". І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони, зокрема зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" та підпорядкованих їм підрозділів Повітряних Сил ЗС України", - сказано в повідомленні.

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При цьому зазначається, що протягом години – з 21.30 по 22.30 сьогодні знищено Повітряними силами 9 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Також повідомляють, що по одному "шахеду" знищили підрозділи Національної гвардії та Державної прикордонної служби України.

Атаки іранських дронів

У середині серпня стало відомо, що Росія придбала у Ірану дрони-камікадзе. Водночас влада країни заперечує звинувачення у цьому.

За даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на озброєнні у РФ сьогодні є близько трьохсот іранських дронів, але вони намагаються закупити ще декілька тисяч.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Іран хоче передати Росії балістичні ракети.

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