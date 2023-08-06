Зокрема, українські захисники тримають оборону на Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках.

Збройні сили України відбили атаки російських окупантів в районі Авдіївки та стримують загарбників ще на 4 напрямках.

Як повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу, протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону та успішно відбили атаки противника в районі східніше Петропавлівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів, а також артилерійських і мінометних обстрілів.

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На Бахмутському напрямку ЗСУ стримують противника в районі північно-східніше Диліївки. Водночас на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. При цьому на Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додається у зведенні.

Як зазначається, російські загарбники активно обстрілювали населені пункти вздовж лінії фронту з артилерії та авіації.

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Станом на ранок 6 серпня загальні бойові втрати Росії в Україні орієнтовно склали близько 249 тис. 700 осіб.

За словами аналітиків ISW, завдяки діям українських воїнів РФ перекидає у район міста Бахмут Донецької області свої сили й закріплює їх там, попри те, що наші бійці знизили темп проведення операцій. Перекинутих до Бахмута окупантів РФ могла б використати для посилення оборони на півдні чи підтримки спроб наступу в Харківській та Луганській областях.

Водночас російські окупанти вчинили черговий воєнний злочин. Вони замаскували протитанкову міну ТМ-83, заховавши її у фігурку пішохода. Їх встановлюють, щоб привернути увагу водіїв у місцях, де діти переходять дорогу.

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