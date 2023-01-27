Протягом минулої доби наші захисники добряче вдарили по окупантах. Генеральний штаб Збройних Сил України розповів, скільки разів рашисти отримали по зубах від військових.
"Наша авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА", - йдеться у новому зведенні.
Окрім цього, стало відомо про роботу ракетних військ та артилерії Сил оборони України. Вони уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії. Також захисники України поцілили у склад боєприпасів та уразили 2 інших важливих ворожих об’єктів.
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