Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили, зокрема, 4 пункти управління противника.

Протягом минулої доби наші захисники добряче вдарили по окупантах. Генеральний штаб Збройних Сил України розповів, скільки разів рашисти отримали по зубах від військових.

"Наша авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах противника, а також удар по позиції його зенітно-ракетного комплексу. Крім того, збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА", - йдеться у новому зведенні.

Окрім цього, стало відомо про роботу ракетних військ та артилерії Сил оборони України. Вони уразили 4 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 2 райони зосередження артилерії. Також захисники України поцілили у склад боєприпасів та уразили 2 інших важливих ворожих об’єктів.

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