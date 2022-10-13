Наєв додав, що станом на зараз ситуація поблизу північного кордону України контрольована.

Українські війська готові до можливого наступу ворога з Білорусі, а за необхідності Збройні сили України можуть наростити сили на північному кордоні.

Про це розповів командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв в ефірі телемарафону.

"Ми до наступу з боку Білорусі станом на зараз готові. Ми маємо розуміти, що ті війська, які будуть накопичуватися в Білорусі, будуть підвищувати їх ступінь готовності та їх ступінь агресивності. Відповідно військове командування також буде нарощувати і наші сили та засоби", - заявив він.

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Наєв додав, що станом на зараз ситуація поблизу північного кордону України контрольована.

"Співвідношення сил та засобів дозволяє мені сказати, що станом на зараз ми повністю готові", - сказав він.

Роль Білорусі у війні проти України - що відомо

З початку повномасштабної війни проти України російська армія активно використовує територію Білорусі для наступу на Київ. В даний час оборонно-промисловий комплекс Білорусі залучений до ремонту російської техніки, пошкодженої в ході бойових дій в Україні. Як відзначають експерти, загроза з боку Білорусі збережеться до кінця року.

Від прямої участі у війні Білорусь поки утримується, але 6 жовтня в Білорусі заявили, що готові разом з Росією "захищати ""союзну державу". Того ж дня російські війська вперше з кінця серпня вдарили по українських містах з повітряного простору Білорусі, а 10 жовтня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. При цьому Лукашенко, серед іншого, в черговий раз заявив, що Україна нібито готувала удар по Білорусі.

У свою чергу радник глави ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Лукашенко "продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету".

З 11 жовтня розпочато перевірку Збройних Сил Білорусі. Стало відомо, що РБ перекидає техніку до кордону з Україною.

Президент України Володимир Зеленський пропонує розмістити на кордоні України та Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу ситуації. Він вказав, що мир можливий не тоді, коли є мир з одним сусідом, а коли він є з усіма сусідами.

12 жовтня стало відомо, що Білорусь направила розконсервовану військову техніку Росії для посилення окупантів на сході України.

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