На півдні за минулу добу Збройні сили України вразили три місця скупчення живої сили та чотири позиції розташування протиповітряної оборони російських окупантів.
Як повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, обстановка на південнобузькому напрямі стабільно складна, але контрольована.
Ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, як спроби викрити українські позиції. Так, сьогодні вдень ДРГ противника вийшла на український спостережний пост. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат – є загиблі та поранені – і відступив.
Крім того, по обіді ворогом завдав вогневого ураження з реактивних систем залпового вогню по Апостолівській громаді Криворіжжя. Без людських втрат.
Надвечір ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу "Калібр". Одну з них, спрямовану по Одещині, сили нашої протиповітряної оборони знищили.
Також ворожа авіація двічі атакувала українські позиції в районі Давидова Броду гелікоптером і штурмовиком, але обійшлося без втрат.
"Наші авіаційні удари були в 3,5 раза більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах", - йдеться у зведенні.
Разом з тим, українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.
При цьому, результатами стало знищення двох ворожих реактивних систем залпового вогню "Ураган", їх молодшого брата - "Града" і старшого – важкої вогнеметної системи "Сонцепьок", станції радіоелектронної боротьби, двох 120 –ти мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії.
При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу "Орлан-10".
"В Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні 3 носії "Калібрів, серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження – до 20 ракет", - йдеться у зведенні.
Сили оборони України продовжують виконувати завдання протидесантної оборони десантно-небезпечних ділянок узбережжя Чорного моря та прикриття державного кордону України з невизнаною Придністровською республікою.
"Враховуючи розвиток обстановки та прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються максимально імовірними, як із застосуванням авіації, так і безпілотних літальних апаратів", - йдеться у зведенні.
ЗСУ наступають на півдні: останні новини
Як повідомила 13 жовтня начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами. Окупанти тим часом намагаються налагодити альтернативні переправи - зводять понтонні мости.
За даними Оперативного командування "Південь", напередодні вдалося українським бійцям знищити 36 рашистів, п'ять складів з боєприпасами та нанести 14 ударів по ворожій системі ППО.