За минулу добу знищено дві реактивні системи залпового вогню "Ураган", одну РСЗВ "Град", важку вогнеметну систему "Сонцепьок", станцію радіоелектронної боротьби, два 120-ти мм міномети, три танки, три командні пункти.

На півдні за минулу добу Збройні сили України вразили три місця скупчення живої сили та чотири позиції розташування протиповітряної оборони російських окупантів.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь" у соціальній мережі Facebook, обстановка на південнобузькому напрямі стабільно складна, але контрольована.

Ворог час від часу застосовує диверсійно-розвідувальні групи, як спроби викрити українські позиції. Так, сьогодні вдень ДРГ противника вийшла на український спостережний пост. Внаслідок стрілецького бою противник зазнав втрат – є загиблі та поранені – і відступив.

Відео дня

Крім того, по обіді ворогом завдав вогневого ураження з реактивних систем залпового вогню по Апостолівській громаді Криворіжжя. Без людських втрат.

Надвечір ворог атакував територію України з акваторії Чорного моря ракетами типу "Калібр". Одну з них, спрямовану по Одещині, сили нашої протиповітряної оборони знищили.

Також ворожа авіація двічі атакувала українські позиції в районі Давидова Броду гелікоптером і штурмовиком, але обійшлося без втрат.

"Наші авіаційні удари були в 3,5 раза більші за кількістю та в десятки разів ефективніші за результативністю: уражено 4 позиції протиповітряної оборони ворога в Бериславському і Каховському районах, а також 3 місця скупчення живої сили, озброєння та техніки в Миколаївському, Баштанському і Херсонському районах", - йдеться у зведенні.

Разом з тим, українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

При цьому, результатами стало знищення двох ворожих реактивних систем залпового вогню "Ураган", їх молодшого брата - "Града" і старшого – важкої вогнеметної системи "Сонцепьок", станції радіоелектронної боротьби, двох 120 –ти мм мінометів, трьох танків, трьох командних пунктів підрозділів ворожої 35-ої армії.

При спробі проведення повітряної розвідки ворог позбавлений двох безпілотних шпигунів типу "Орлан-10".

"В Чорному морі вороже корабельне угруповання при помірному штормі зросло до 15 одиниць, які продовжують маневри вздовж південного узбережжя Криму. На бойовому чергуванні 3 носії "Калібрів, серед яких один – підводний. Загальне ракетне спорядження – до 20 ракет", - йдеться у зведенні.

Сили оборони України продовжують виконувати завдання протидесантної оборони десантно-небезпечних ділянок узбережжя Чорного моря та прикриття державного кордону України з невизнаною Придністровською республікою.

"Враховуючи розвиток обстановки та прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються максимально імовірними, як із застосуванням авіації, так і безпілотних літальних апаратів", - йдеться у зведенні.

ЗСУ наступають на півдні: останні новини

Як повідомила 13 жовтня начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, ЗСУ продовжують відтісняти ворога до правого берега Дніпра і тримати контроль над переправами. Окупанти тим часом намагаються налагодити альтернативні переправи - зводять понтонні мости.

За даними Оперативного командування "Південь", напередодні вдалося українським бійцям знищити 36 рашистів, п'ять складів з боєприпасами та нанести 14 ударів по ворожій системі ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: