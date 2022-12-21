Противник завдав 5 ракетних та 16 авіаударів, здійснив більше 60 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого постраждали мирні Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, серед них - Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

В той же час противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.

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У Генштабі зазначають, що на всій території України залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Війна в Україні: свіжі новини

Найгарячішою ділянкою фронту наразі є Бахмутський напрямок на Донеччині. Там тривають запеклі бої із російськими окупантами. У бій активно кидають "вагнерівців".

У вівторок, 20 грудня 2022 року, президент України Володимир Зеленський прибув до Бахмута. Там він зустрівся та поспілкувався з військовими. Президент також вручив нагороди захисникам.

Водночас глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині російські окупанти масово встановлюють блокпости, щоб ловити своїх дезертирів, які втікають з передової. Всередині російських окупаційних підрозділів немає загального порозуміння і злагодженої роботи. Бойові дії тривають на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Загальні втрати Росії в Україні складають 98 800 особового складу. Через постійні удари ЗСУ окупанти змінили логістику постачання.

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