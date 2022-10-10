В окремих навчальних закладах Донецької області, одночасно з навчальним процесом, продовжується розміщення військовослужбовців підрозділів ворога.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму зведенні щодо оперативної ситуації станом на 18:00 відносно російського вторгнення.

У Генштабі зазначають, що ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, обстрілює позиції українських військ, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Відео дня

В Генштабі також повідомили, що режим самопроголошеного президента Білорусі і надалі підтримує збройну агресію Росії, надає плацдарми для завдання ударів по території України та зброю. "Формування наступального угруповання не відзначено, загрози наступу з території Республіки Білорусь станом на 10 жовтня немає", - наголошують в Генштабі.

В повідомленні сказано, що окупанти продовжують прикриватись населенням тимчасово окупованих територій, як живим щитом. "Так, в окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області, одночасно з навчальним процесом, продовжується розміщення військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ", - зазначають в Генштабі.

В повідомленні зазначається, що поряд із відбиттям повітряного нападу противника авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 5 ударів. При цьому наголошується, що підтверджено ураження 3 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника.

"Ракетні війська і артилерія за добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки і один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога", - повідомляє Генштаб.

Нові втрати РФ: як ЗСУ дають ворогу відсіч

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські військові ліквідували ще 370 російських окупантів. Найбільших втрат за добу противник зазнав на Криворізькому та Краматорському напрямках. Окрім цього, сьогодні захисники України потужно вдарили по ворогу в Херсонській області. Авіація завдала удару по пункту розгортання ворожого зенітно-ракетного комплексу ППО.

Також сьогодні стало відомо, що під Херсоном БТГ російських "мобіків" втратила уже понад 520 осіб загиблими. А на Черкащині сили ППО збили два безпілотники і ракету.

Вас також можуть зацікавити новини: