На Луганщині у дитячі лікарні розмістили поранених окупантів, серед яких і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії "Вагнер"

На Херсонському напрямку батальйонна тактична група противника, що складалась переважно з відмобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими.

Про це йдеться у Facebook в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України на 18.00 щодо російського вторгнення.

В повідомленні зазначається, що противник продовжує зазнавати втрат. "За уточненою інформацією, станом на 9 жовтня, батальйонна тактична група противника від 150 мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалась переважно з відмобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими" - повідомляє Генштаб.

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Також в повідомленні сказано, що в окупантів багато поранених. Тому до тимчасово окупованих населених пунктів, в лікарняні заклади, що активно використовуються загарбниками як шпиталі, додатково прибувають групи медпрацівників.

"У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії "Вагнер", - сказано в повідомленні.

В генштабі зазначають, що непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують та виписують, щоб звільнити ліжкомісця.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Продовжується контрнаступ Збройних сил на півдні й сході України. Вчора повідомлялося про звільнення понад 1170 кв.км на Херсонському напрямку.

Водночас на Луганщині підтверджували деокупацію ще семи населених пунктів.

У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула нашвидкоруч полк окупантів одразу на першу лінію в Херсонській та Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.

В той же час російські війська наполегливо намагаються взяти Бахмут. Це, на думку британської розвідки, підкреслює негнучкий план операцій РФ, який досі підривав її наміри.

Вранці 10 жовтня Генштаб звітував про відбиття чергового штурму в районах населених пунктів Озарянівка, Кам’янка, Первомайське та Невельське.

На вечір військові також додали про успішне відбиття атак ворога на Бахмут.

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