Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України.

За минулу добу противник завдав 2 ракетних та 7 авіаударів, повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних і 7 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі, є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об'єктах на всій території України", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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На Куп'янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському - продовжує оборонятися.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Соледар, Бахмут та ще 13 населених пунктів. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольгівка, Тягинка, Інгулець та Херсон.

Війна в Україні – актуальне

Окупанти продовжують "стирати" свою армію у боях за Соледар і Бахмут, але безуспішно.

Росіяни намагаються оточити Бахмут, коли зрозуміли, що не можуть взяти місто "в лоб". При цьому ворог не рахується з власними втратами.

При цьому РФ випустила у Чорне море майже рекордну кількість ракет "Калібр" на шести ракетоносіях. Противник готується до нового масованого обстрілу, пояснила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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