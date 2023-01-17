Також було знищено ворожий літак Су-25, уражено два пункти управління та склад боєприпасів ворога.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження російських окупантів та їхньої військової техніки.

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - зазначили у Генштабі.

Зауважується також, що протягом доби українськими захисниками було знищено ворожий літак Су-25.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та радіолокаційну станцію", - йдеться у повідомленні.

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