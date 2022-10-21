Противник не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Минулої доби Збройні сили України відбили наступи російських окупантів в районі 5 населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення станом на сьогоднішній ранок.

Як зазначається, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Опитне, Бахмут, Побєда та Мар’їнка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі додали, що ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку.

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За минулу добу на півдні ЗСУ знищили два склади з боєприпасами та ліквідували десятки окупантів.

"Зафіксовані втрати ворога складають 28 рашистів, 2 самохідні артсистеми, типу "Мста-С", міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджено 2 бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано 2 склади з боєприпасами. Решта результатів дорозвідується", - зазначає ОК "Південь".

На тлі провалів через контрнаступ ЗСУ РФ імітує захоплення Бахмута, щоб показати "перемогу" хоча б на одному напрямку. Російські пропагандисти стверджували, що найманці ПВК "Вагнера" нібито просунулися біля південних околиць Бахмута, проте насправді це брехня.

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