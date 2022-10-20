Зокрема, йдеться про Бахмутський та деякі напрямки на півдні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на передовій залишається важкою, але українські військові утримують позиції.

Про це президент повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Ситуація на передовій залишається важкою. Особливо на Донбасі – той же Бахмутський напрямок – і на деяких напрямках на півдні. Але тримаємо позиції. Захищаємо нашу землю. Поступово рухаємося, витісняючи ворога. І обовʼязково забезпечимо Україні перемогу", - наголосив він.

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Зеленський зазначив, що підписав черговий указ про нагородження українських воїнів.

Так, орденами й медалями нагороджені 148 захисників і захисниць України.

"Хочу особливо відзначити сьогодні за поданням нашого військового командування воїнів із 7-ї зенітної самохідної артилерійської батареї 3-го зенітного ракетного дивізіону 1039-го зенітного ракетного полку. Під час чергового російського ракетного удару батарея здійснювала захист на півночі нашої країни та знищила ворожу ракету у Вишгородському районі Київської області. Дякую вам, хлопці, за відмінну службу й незмінно хороші результати! Кожна збита російська ракета – це врятовані життя наших людей", - підкреслив глава держави.

Він також зауважив, що цієї доби в Україні є й збиті ракети, й збиті іранські дрони.

"На жаль, збиваємо поки не всі. Є й влучання, є руйнування. Але зробимо все, щоб дати повний захист нашому небу. Терористи завжди програють. Свобода завжди перемагає", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті: що відомо

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. Станом на 9 жовтня захисники звільнили понад 1 170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Тим часом окупаційна влада Херсона заявляє про "евакуацію" на лівий берег Дніпра нібито у зв’язку з активними бойовими діями поряд. За різними оцінками в окупованому місті перебуває до 25 тисяч російських військових, і, як стверджувала голова Херсонської міської ВА Галина Лугова, вони налякані й психологічно зруйновані.

В Луганській області окупанти продовжують обстрілювати визволені населені пункти, за словами голови ОВА Гайдая, "перетворюючи їх на попіл".

Туди стягуються свіжомобілізовані росіяни, ув’язнені, приїхало багато техніки та ППО. Протягом доби ЗСУ відбили атаку ворога на Білогорівку.

Своєю чергою, керівник ГУР Кирило Буданов пообіцяв значне просування Збройних сил України вперед до кінця 2022 року. Наразі найважчі бої точаться в районі міст Бахмут та Соледар на Донбасі.

З початку вторгнення ЗСУ знищили вже 66 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, силами ППО збито 5 ракет, ворожий штурмовик; знищені кілька складів з БК росіян.

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