Між захисниками України й супротивником упродовж минулої доби було три бойових зіткнення.

На півдні за добу українські військові успішно відбили ворожі спроби штурму та завдали окупантам втрат.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров.

"Обстановка в нашій операційній зоні на Південнобузькому напрямку залишається стабільно складною, але контрольованою. Противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївській областях, намагається зупинити розвиток наступу наших підрозділів", - зазначив він.

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За словами Назарова, протягом минулого дня ворог здійснив три бойових зіткнення з українськими силами оборони.

Так, спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай - Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, а ворог з втратами відступив.

Крім того, вихід диверсійно-розвідувальної групи ворога та атака позицій українських військ ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП також не мали успіху - ворог був змушений ретируватися, зазнавши суттєвих втрат.

Контрнаступ України 2022 на півдні - це варто знати

Наприкінці серпня ЗСУ пішли у контрнаступ. Президент Володимир Зеленський 4 жовтня розповів, що за тиждень наші воїни звільнили від ворогів десятки населених пунктів.

Пізніше бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу армії України Олексій Громов сказав, що з 1 жовтня в Херсонській області наші воїни звільнили 29 населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня на півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами та багато ворожого озброєння й техніки.

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