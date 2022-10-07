На півдні за добу українські військові успішно відбили ворожі спроби штурму та завдали окупантам втрат.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров.
"Обстановка в нашій операційній зоні на Південнобузькому напрямку залишається стабільно складною, але контрольованою. Противник веде оборонні дії з метою утримання захоплених територій у Херсонській та Миколаївській областях, намагається зупинити розвиток наступу наших підрозділів", - зазначив він.
За словами Назарова, протягом минулого дня ворог здійснив три бойових зіткнення з українськими силами оборони.
Так, спробу штурмових дій за напрямком Зелений Гай - Тернові Поди силами мотострілецького взводу за підтримки мінометів, танка та БМП було відбито, а ворог з втратами відступив.
Крім того, вихід диверсійно-розвідувальної групи ворога та атака позицій українських військ ще одним мотострілецьким взводом за підтримки танка і БМП також не мали успіху - ворог був змушений ретируватися, зазнавши суттєвих втрат.
Контрнаступ України 2022 на півдні - це варто знати
Наприкінці серпня ЗСУ пішли у контрнаступ. Президент Володимир Зеленський 4 жовтня розповів, що за тиждень наші воїни звільнили від ворогів десятки населених пунктів.
Пізніше бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу армії України Олексій Громов сказав, що з 1 жовтня в Херсонській області наші воїни звільнили 29 населених пунктів.
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня на півдні українські війська ліквідували понад 100 окупантів, три склади з боєприпасами та багато ворожого озброєння й техніки.