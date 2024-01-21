Втрати окупантів в Україні продовжують рости з кожним днем.

За добу ЗСУ відправили до пекла ще 760 російських окупантів.

Як повідомили в Генштабі, таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 січня цього року орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 376030 (+760) осіб,

танків ‒ 6181 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,

артилерійських систем – 8875 (+7) од,

РСЗВ – 968 (+1) од,

засоби ППО ‒ 655 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11862 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 1392 (+3).

При цьому не змінилася кількість знищених підводних човнів (1), кораблів /катерів ‒ (23), крилатих ракет (1818), гелікоптерів – (324), літаків – (331).

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Втрати РФ в Україні

За попереднб добу ЗСУ ліквідували на фронті 750 російських військових. Як повідомив Генштаб, таким чином втрати Росії у війні проти України досягли 375 270 осіб. Також наші війська знищили багато ворожої техніки.

ЗСУ зберігають позиції на лівому березі Херсонської області на тлі позиційних боїв. Загарбники збудували півкілометрову траншею та інші оборонні позиції вздовж шосе М14.

На думку аналітиків ISW, росіяни планують перейти до локальних штурмів по всій лінії фронту. Таким чином ворог хоче змусити наше командування витрачати збереженні резерви, але не зможуть досягати значних територіальних успіхів.

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