Прах отримують родичі учасників "СВО" офіцерського складу.

У Росії окупантів офіцерського складу заочно поховали: їх родичам розсилають іменні урни для праху, хоча самі військові РФ ще живі.

Про це свідчить історія матері окупанта, який бере участь у війні проти України в якості "бойового медика". В одній з груп в соціальних мережах, присвячених темі "СВО", вона поскаржилася, що отримала додому похоронну урну.

"До мене додому доставили урну для праху, підписану ім'ям мого сина, нібито від його товаришів по службі, які нібито таким чином хочуть підтримати його сім'ю", - пише росіянка.

Жінка впала у відчай і лише потім зрозуміла, що відносно нещодавно говорила з окупантом. Пізніше вона йому передзвонила й остаточно з'ясувала, що з неї пожартували. "Що це було? Чий злий жарт? Кому так насолив мій син? У будь-якому випадку з "жартівниками" буде розбиратися поліція", - пригрозила вона.

Відзначимо, що це не одиничний випадок: такі "жартівливі" урни "гуляють" по всій Росії. Відповідні ролики публікуються в телеграм-каналах.

Дружина генерала РФ з'явилася в окопах в трусах

Йдеться про дружину командувача ГВ "Дніпро" і ВДВ генерала Михайла Теплинського, якого недолюблює Путін після заяви про реальні втрати армії РФ в Україні.

Окопи окупантів закидали листівками, на яких розміщено фото Наталії Теплинської в одних трусах. Одним з перших кадри листівок 13 січня показав російський пропагандист Олександр Семченко.

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