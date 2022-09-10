Наголошується, що Росія скеровує свої ресурси на лінію Харків - Ізюм, намагаючись зупинити просування ЗСУ.

Збройні сили України можуть знищити російські позиції навколо Ізюма, якщо вони розірвуть наземні лінії зв’язку окупантів на північ і південь від міста.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські війська 9 вересня продовжили наступ на Куп'янськ та в бік Ізюма, та вживають заходів щодо ізоляції російського угруповання сил. Якщо українцям вдасться розірвати наземні лінії зв’язку військ РФ, то вони матимуть можливість створити котел навколо Ізюма та зруйнувати значну частину російських позицій на північному сході України", – зазначили в ISW.

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Разом з тим, за даними аналітиків, Росія скеровує ресурси на лінію Харків - Ізюм, намагаючись зупинити просування ЗСУ.

"Міністерство оборони Росії і Кремль опублікували кадри російських військових конвоїв, які нібито прямували для посилення на Куп’янськ, Ізюм і загальний харківський напрямок, але не визнали успіхів України в цьому районі", - зазначили експерти.

Наголошується, що успішний контрнаступ ЗСУ руйнує спроби РФ зробити Ізюм зоною економії сили.

"Деякі блогери також зазначили, що 10 вересня стане вирішальним днем, якщо росіяни не зможуть вчасно створити резерви та дієздатне командування", – йдеться у звіті ISW.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Сили оборони України ведуть успішні контрнаступи на Харківському напрямку. Завдяки впевненим та злагодженим діям ЗСУ за підтримки місцевого населення наші війська просунулися практично на 50 км за три дні.

Нагадаємо, у свіжому зведенні від Генштабу були присутні відомості про успіхи українських захисників на Харківщині. Вони відсунули ворога на 50 кілометрів, а вчора наші воїни відзвітували про взяття під контроль Балаклії.

Раніше ISW висловив думку, що ЗСУ можуть до кінця тижня або в найближчі 72 години можуть звільнити Куп'янськ.

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