В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння.

Українські захисники завдали удар по районам зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Підтверджено вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.

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Втрати Росії у війні з Україною

У ніч на понеділок, 2 січня, в російському Воронежі пролунали вибухи. У Воронежі знаходиться російський військовий аеродром "Балтімор", на якому базуються бомбардувальники Су-34. За даними деяких Telegram-каналів, вночі там звучала повітряна тривога.

У новорічну ніч на Донеччині було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300-поранені. Удар було завдано по скупченню мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці.

Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 17 280 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.

Раніше УНІАН показував відео, як російський окупант придумав хитру схему, як втекти від українського дрона.

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