Українські захисники завдали удар по районам зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
"Підтверджено вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на тимчасово зайнятій території Запорізької області. В районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.
Втрати Росії у війні з Україною
У ніч на понеділок, 2 січня, в російському Воронежі пролунали вибухи. У Воронежі знаходиться російський військовий аеродром "Балтімор", на якому базуються бомбардувальники Су-34. За даними деяких Telegram-каналів, вночі там звучала повітряна тривога.
У новорічну ніч на Донеччині було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300-поранені. Удар було завдано по скупченню мобілізованих у тимчасово окупованій Макіївці.
Всього з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 17 280 окупантів і тисячі одиниць військової техніки.
Раніше УНІАН показував відео, як російський окупант придумав хитру схему, як втекти від українського дрона.