Українські підрозділи збили БпЛА, ймовірно типу "Орлан-10".

За минулу добу Збройні сили України уразили 7 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки (ОВТ), склад пально-мастильних матеріалів, а також п’ять інших важливих об’єктів противника.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 06.00, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пально-мастильних матеріалів, а також п’ять інших важливих об’єктів противника.

Також зазначається, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

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В Генштабі повідомляють, що українські підрозділи збили БпЛА, ймовірно, типу "Орлан-10". Інформація уточнюється.

Нові втрати окупантів: поразки РФ на фронті

Станом на 30 листопада, з початку повномасштабного вторгнення РФ вже втратила 88 тисяч 880 путінських вояк. За минулу добу українські військові знищили 500 російських окупантів.

Учора стало відомо, що ЗСУ вкотре потужно вдарили по ворогу. Лікарні на окупованих територіях переповнені військовими РФ. Згодом також з'явилася детальна інформація про один з ударів по рашистах. Так, ЗСУ знищили близько 100 окупантів, знищено 5 одиниць техніки.

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