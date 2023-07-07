Протягом минулої доби відбулось загалом не менше 30 бойових зіткнень по різних напрямках фронту.

Ворог наполегливо йде в атаки на Бахмутському напрямку, але безуспішно.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, протягом минулої доби на цьому напрямку наші захисники, під щільним вогнем авіації та артилерії росіян, успішно відбили атаки окупантів в районі населеного пункту Берхівка Донецької області.

Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

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У Генштабі інформують, що загалом противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

Зокрема, на Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області, успіху не мав.

Наші воїни стійко тримають оборону на Куп’янському напрямку та продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському напрямку в районі Первомайського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник, як і раніше, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), сили оборони нарощують успіх на Бахмутському напрямку та просуваються на Запоріжжі. Експерти заявляють, що на цих двох напрямках спостерігається стійка тенденція до просування українських військових вперед.

Речник Східного угрупування військ ЗСУ полковник Сергій Череватий перед цим заявив, що українські воїни зберігають ініціативу навколо Бахмута та відтісняють окупантів на північному та південному флангах. Він інформував, що у районі Кліщіївки (Бахмутський напрямок) відбуваються потужні бої, натякаючи при цьому, що варто чекати позитивні новини через деякий час щодо цього населеного пункту.

Вчора в ISW повідомили, що ЗСУ звільнили важливу висоту біля Кліщіївки за 7 км на північний захід від Бахмута, але поки не звільнили саме селище, яке не так стратегічно важливе, як висоти навколо нього.

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