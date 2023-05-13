ЗСУ продовжують йти вперед під Бахмутом, завдаючи ворогові втрат в живій силі і техніці. Про це заявив командувач Сухопутними силами ЗСУ генерал Олександр Сирський.
За його словами, оборонна операція на Бахмутському напрямку триває.
"Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу. Слава Україні та нашим героям!"- повідомив генерал у своєму Телгерам-каналі.
Ситуація під Бахмутом
За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, українські воїни на Бахмутському напрямку просунулися на відстань до 2 км. Це прогрес за вчорашній і сьогоднішній день.
Факт просування української армії на цьому напрямку фіксують також сторонні спостерігачі – британська розвідка і американський Інститут вивчення війни.