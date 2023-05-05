Своєю чергою, Росія й надалі застосовує тактику терору, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Українська військова авіація за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 травня. Зазначається, що українські захисники також знищили 4 баражуючих боєприпаси "Ланцет".

Крім того, підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

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Удари Росії по Україні 4 травня

Своєю чергою, 4 травня Росія завдала по Україні масованого удару із застосуванням іранських ударних БпЛА "Shahed". Усього було запущено 24 дрони-камікадзе, із них 18 знищено нашими захисниками.

"Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - повідомили в Генштабі.

Зазначається, що внаслідок скоєних Росією воєнних злочинів є загиблі та поранені серед цивільного населення. Такоє зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, станом на вечір 4 травня Сили оборони України відбили близько 50 ворожих атак. За даними Генштабу, противник зосереджується на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом у розвідці США вважають, що Росія, швидше за все, не зможе провести значну наступальну операцію в 2023 році, незалежно від підсумків українського контрнаступу. Зазначається, що Росія відчуває нестачу боєприпасів і живої сили.

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