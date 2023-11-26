На Авдіївському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області.

Протягом доби російські окупанти вели штурмові дії на кількох напрямках, Силами оборони України було відбито понад 40 ворожих атак.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито шість атак", - зазначили у Генштабі і додали, що під артилерійським та мінометним вогнем тут опинилися шість населених пунктів Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва та завдав авіаційного удару біля Спірного Донецької області, а від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області, де Силами оборони було відбито сім атак.

На цьому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Богданівки, Кліщіївки, Торецька та Північного Донецької області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 24 атаки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Мар’їнському напрямку противник, також за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони було відбито чотири атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Старомайорське та Урожайне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів тут зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку окупанти наступальних дій також не вели, але артилерійських та мінометних обстрілів тут зазнали понад 15 населених пунктів.

"На Херсонському противник обстріляв з артилерії місто Херсон. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - зауважили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Середина-Буда, а артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, у своєму вечірньому зведенні сьогодні, 26 листопада, Генштаб поінформував, що протягом доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Крім того, підрозділами ракетних військ також було нанесено ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

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