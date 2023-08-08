Подальша доля підбитого корабля не зрозуміла.

Російський десантний корабель "Оленегорський горняк", який входив до Північного флоту, вже не повернеться на попереднє місце базування.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону. Він зазначив, що на цей час немає достовірної інформації в якому він точно стані і його "подальша доля не зрозуміла".

Плетенчук зазначив, що там "цікавіша історія" як "Оленегорський горняк" потрапив у Чорне море.

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"Це Північний флот і він був серед тих великих десантних кораблів, які РФ перекинула в акваторію Чорного моря для того, щоб проводити десантні операції на нашому південному узбережжі, Але є така впевненість, що до Північного флоту він вже не повернеться", - наголосив Плетенчук.

Пошкодження корабля "Оленегорський горняк"

Як відомо, судно раніше називалося "СДК-91", "БДК-91", у травні 2000 року перейменоване на "Оленегорський горняк", бо шефство над кораблем встановив російський Оленьогірський гірничо- збагачувальний комбінат.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 серпня у Новоросійську прогриміла серія гучних вибухів. Російські пабліки заявляли про атаку морських дронів. Міноборони РФ заявило, що ЗСУ намагалися атакувати військово-морську базу Новоросійськ двома морськими дронами, але їх нібито знищили вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, які охороняють зовнішній рейд військово-морської бази.При цьому брехали, що руйнувань немає.

Пізніше стало відомо, що пошкоджено російський корабель "Оленегорський горняк" у Чорному морі.

4 серпня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у ефірі телеканалу "Еспресо" зауважив, що ВМС ЗСУ не мають до цього інциденту ніякого стосунку, але згідно з інформацією, яка вже є підтвердженою, дійсно є пошкодження великого десантного корабля "Оленегорський горняк".

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