Міноборони зазначило, що російські окупанти бояться українських військових.

Підрозділ українських військових зупинив та знищив колону з 17 ворожих танків завдяки новій гаубиці FH70.

"Рашисти бояться цих "богів війни". Так, наприклад, підрозділ на FH70 зміг зупинити та знищити колону з 17 російських танків. FH70 — причіпна гаубиця калібру 155 мм. В розробці гармати брали участь одразу три країни: Велика Британія, Італія та колишня Західна Німеччина", - написала у Telegram заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

Вона також розповіла про характеристики гаубиці:

дальність стрільби звичайними снарядами - 24,7 км;

дальність стрільби активно-реактивними снарядами - 31 км;

розрахунок гармати складає 8 осіб, але при низькій інтенсивності дій може скоротитися до 4.

"Завдяки вбудованому двигуну гармата здатна розвивати швидкість до 16 км/год на відстань до 20 км. Це дозволяє розрахунку швидко покинути позицію для уникнення контрбатарейного вогню противника", - відзначає Маляр.

Крім того, FH70 здатна зробити перші 3 постріли лише за 15 секунд.

"З весни 2022 року FH70 виконують бойові завдання у складі Збройних Сил України. Військові кажуть, що перевагою гармати, окрім самохідності, є її висока точність", - додала вона.

Війна в Україні - поточна ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку наші воїни продовжують витісняти загарбників із займаних ними позицій і закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ просунулися на 1 км вздовж лінії фронту.

На думку деяких військових, окупанти можуть у найближчі тижні покинути Бахмут.

Вас також можуть зацікавити новини: