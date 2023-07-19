Українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу.

Протягом доби українські військові завдали ударів по 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та знищили російські безпілотники, засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України.

Зокрема, ворог застосував 16 крилатих ракет морського базування "Калібр", 8 крилатих ракет Х-22, 6 крилатих ракет "Онікс", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу "Shahed".

Відео дня

Українська протиповітряна оборона знищила 13 крилатих ракет "Калібр", 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 23 ударних БпЛА типу "Shahed".

Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

Водночас, українська авіація за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу. Також українськими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

За даними Генштабу, ракетні війська та артилерія протягом доби уразили 3 райони скупчення російських військових, озброєння та військової техніки противника, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби росіян.

Удари РФ по Україні і втрати ворога - головне

Під час нічних ударів росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, а основним напрямком удару стала Одещина.

Зокрема, удари ракет Х-22 та "Онікс" були спрямовані по інфраструктурі Одеської області, зокрема портів Одеси та Чорноморська. Відомо по щонайменше 11 поранених.

Водночас, протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати ще 470 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Загалом з 24 лютого 2022 року Росія втратила в Україні вже близько 239 тис. 480 своїх військових.

Вас також можуть зацікавити новини: