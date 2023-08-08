На Таврійському напрямку українські оборонці мають успіхи та знищили за добу вісім складів боєприпасів ворога, до двох десятків техніки, завдали відчутних втрат окупантам у живій силі.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.
Він зазначив, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1508 вогневих завдань.
"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 256 осіб (загиблі - 94, поранені - 162). Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 вертоліт Ка-52 "Алігатор", 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 радіолокаційну станцію "Ястрєб АВ", - зазначив Тарнавський.
Він додав, що крім цього також було знищено вісім складів боєприпасів ворога.
Ситуація на фронті - що відомо
Як повідомляв УНІАН, днями Тарнавський заявив, що "росіяни намагаються робити все, щоб зупинити рух" ЗСУ. Зокрема, за його інформацією, російські загарбники 6 серпня застосували хімічні боєприпаси при артилерійському обстрілі у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.
Загалом Збройні сили України знищили за останню добу понад 500 російських окупантів і загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року серед особового складу орієнтовно склали близько 250 тис. 800 осіб. Також за добу було знищено 19 артсистем, 10 танків, 8 бронемашин ворога. Серед знищеної за вчора техніки окупантів російський гелікоптер Ка-52, який наші захисники "приземлили" на Запоріжжі.