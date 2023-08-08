Знищено вісім складів боєприпасів, втрати ворога склали понад 250 осіб.

На Таврійському напрямку українські оборонці мають успіхи та знищили за добу вісім складів боєприпасів ворога, до двох десятків техніки, завдали відчутних втрат окупантам у живій силі.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

Він зазначив, що артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1508 вогневих завдань.

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"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 256 осіб (загиблі - 94, поранені - 162). Знищено 18 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 3 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 вертоліт Ка-52 "Алігатор", 1 БпЛА, 4 одиниці автомобільної техніки та 1 радіолокаційну станцію "Ястрєб АВ", - зазначив Тарнавський.

Він додав, що крім цього також було знищено вісім складів боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями Тарнавський заявив, що "росіяни намагаються робити все, щоб зупинити рух" ЗСУ. Зокрема, за його інформацією, російські загарбники 6 серпня застосували хімічні боєприпаси при артилерійському обстрілі у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.

Загалом Збройні сили України знищили за останню добу понад 500 російських окупантів і загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року серед особового складу орієнтовно склали близько 250 тис. 800 осіб. Також за добу було знищено 19 артсистем, 10 танків, 8 бронемашин ворога. Серед знищеної за вчора техніки окупантів російський гелікоптер Ка-52, який наші захисники "приземлили" на Запоріжжі.

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