Армія РФ намагається повернутися на старі позиції поблизу Старомайорського та веде спроби наступу поблизу Мар'їнки та Кліщіївки Донецької області.

Цієї доби українські військові не дали ворогу просунутися та продовжили відбивати російські атаки на кількох напрямках. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося близько 20 бойових зіткнень із ворогом.

Так, на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки, а на Бахмутському - утримують оборону, успішно відбиваючи атаки противника на околицях Кліщіївки Донецької області.

Крім того, на Авдіївському напрямку ворог щільно вкриває вогнем авіації та артилерії позиції українських військових. Незважаючи на це, українські захисники успішно відбили атаки росіян в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

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На Шахтарському напрямку ворог вчергове намагався відновити втрачене положення в районі Старомайорського, однак ці спроби виявилися безуспішними.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там українські оборонці закріплюються на досягнутих рубежах та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, протягом минулого тижня епіцентром бойових дій були східні напрямки. Там ситуація вкрай складна, адже росіяни кинули усі сили, аби зупинити український наступ. Зокрема, відчутно збільшилась кількість ворожих обстрілів - близько 9 тисяч за тиждень. Ворогом було використано близько 500 тисяч боєприпасів.

Однак, під щільними обстрілами ЗСУ не дають ворогу просуватись на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Також триває наступ українських військ на Бахмутського напрямку. Він дуже ускладнений мінуванням та обстрілами.

Водночас, українська армія протягом тижня мала тактичний успіх на напрямку Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Наразі війська закріплюються на досягнутих рубежах.

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