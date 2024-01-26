ЗСУ й надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, а також контролю повітряного простору для ліквідації терористичної загрози.

Україну не поінформували про перевезення її військовополонених на літаку Іл-76, що зазнав катастрофи у Бєлгородській області. Якщо цей факт підтвердиться, це буде свідчити про перше використання РФ українців в якості живого щита для прикриття транспортування боєкомплекту, яким б'ють по українських містах.

Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Ради Безпеки ООН 25 січня. Вона нагадала, що РФ цього тижня посилила свої атаки на Харківську область, внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні люди.

Гайовишин пов'язала ці атаки зі збільшенням кількості військово-транспортних літаків, зокрема й Іл-76, які останнім часом прибувають до Бєлгорода.

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"З огляду на ситуацію, Збройні Сили України й надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, а також контролю повітряного простору для ліквідації терористичної загрози, зокрема на напрямку Бєлгород – Харків. Нагадаю, що за законами ведення війни, військово-транспортні літаки збройних сил Російської Федерації є легітимною військовою ціллю", - наголосила вона.

За словами Гайовишин, 24 січня мав відбутися черговий обмін полоненими між Україною та Росією, але цього не сталося. При цьому українська сторона своєчасно доставила окупантів в узгоджене місце де вони у безпеці очікували на обмін.

"Росія мала гарантувати такий самий рівень безпеки полонених військовослужбовців України. Водночас українська сторона не була поінформована про необхідність дотримання безпеки повітряного простору поблизу Бєлгорода у визначений період, як це неодноразово робилося в минулому", - додала поспред при ООН.

Російська сторона не повідомила про кількість транспортних засобів, маршрути та способи перевезення полонених. Вже це може свідчити про умисні дії Москви для створення загрози життя і безпеки полонених.

"Якщо інформація про те, що на борту літака перебували українські військовополонені, підтвердиться, це буде перший випадок використання Росією живого щита у повітрі для прикриття транспортування ракет для їх подальшого використання проти мирних українських міст", - підсумувала Гайовишин.

У Росії впав літак Іл-76 - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у Бєлгородській області Росії впав військовий транспортний літак Іл-76. В Мінборони Росії заявили, що на борту були українські військовополонені.

Міноборони України не змогло підтвердити, чи була причиною падіння літака атака ЗСУ. Водночас у ГУР зазначили, що на цю дату планувався обмін полоненими, який не відбувся.

OSINT-аналітики "підтвердили той факт, що літак Іл-76 був RA-78830, летів до Росії через Єгипет, Саудівську Аравію та Іран, в районі Сирії зник з радарів, а потім з'явився в районі Бєлгорода".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Москва виступає проти міжнародного розслідування стосовно падіння Іл-76 у Бєлгородській області

У ГУР пізніше наголосили, що РФ досі не надала докази щодо полонених.

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